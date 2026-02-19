MinTransporte anuncia plan de choque para recuperar a Córdoba tras la emergencia climática

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, participó en la reunión con alcaldes y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, como parte de las acciones para recuperar al territorio.

Montería

Tras la crítica situación climática en el departamento de Córdoba, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció la hoja de ruta del Gobierno Nacional para la fase de recuperación.

La funcionaria enfatizó que el objetivo primordial es restablecer la conectividad vial y la actividad económica, severamente golpeadas por el reciente frente frío.

Acciones por subregiones y cuencas

La ministra explicó que la intervención no será generalizada, sino que responde a una lógica territorial dividida en ocho subregiones, priorizando las zonas de influencia de las cuencas de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete, así como la zona marinocostera.

“Hemos construido un plan de acción específico que pone tareas, fechas y entidades responsables. No se trata solo de responder a la crisis, sino de articularnos institucionalmente para que los servicios sociales y económicos retornen a la normalidad”, señaló Rojas.

Puntos clave del plan nacional:

Gestión de Recursos: El próximo lunes se llevará a cabo una nueva reunión técnica para definir la bolsa de recursos de emergencia, unificando fondos locales y nacionales para proyectos concretos.

El próximo lunes se llevará a cabo una nueva reunión técnica para definir la bolsa de recursos de emergencia, unificando fondos locales y nacionales para proyectos concretos. Prevención ante nuevos frentes fríos: La ministra advirtió que el fenómeno no ha terminado. "Hay otros frentes fríos que estarán en la zona y es necesario prevenir; ya conocemos las consecuencias y no podemos bajar la guardia", aseguró.

Recuperación de Infraestructura: El foco principal del Ministerio será devolver la conectividad a las zonas aisladas, factor crítico para que los productores locales puedan retomar sus actividades.

Cronograma inmediato

La ministra Rojas confirmó que este plan de acción “aterrizará” con detalles técnicos a partir de mañana, buscando que la fase de recuperación sea ágil y permita al departamento recuperar el dinamismo previo a la emergencia.