Colombia rechaza ayuda humanitaria de EE.UU. para atender a damnificados por lluvias: ¿Por qué?

Una vez más el gobierno colombiano dejó claro que tiene los recursos necesarios para atender las implicaciones y a las más de 53.000 familias afectadas, por la emergencia invernal que afronta el país.

La Cancillería aseguró que mientras la capacidad del sistema no sea superada, la respuesta a la emergencia la atienden con recursos propios.

Por lo cual, en este momento no se hace necesario un llamamiento internacional, que en una eventual ocasión, sería solicitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el único canal autorizado para activar una cooperación de otro país.

De esta manera, rechazaron la ayuda humanitaria ofrecida por el gobierno de Estados Unidos para atender la emergencia.

¿Cómo avanza la gestión del Gobierno?

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene un protocolo definido para evaluar los daños y las necesidades de los damnificados por la emergencia en el departamento de Córdoba.

Además, Colombia cuenta con un sistema articulado para enfrentar esta emergencia con capacidad técnica, operativa y logística.