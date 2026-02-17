Registrador insiste en no hacer tachones en el E-14 y lanza chatbot para elecciones del 8 de marzo

La Registraduría presentó este 17 de febrero su chatbot en WhatsApp para que los colombianos puedan resolver sus dudas de cara a las elecciones del 8 de marzo de 2026.

A través de esa herramienta, los ciudadanos podrán consultar su lugar de votación, verificar si fueron designados como jurados, y conocer otros datos del proceso.

De otro lado, el registrador Hernán Penagos, anunció que el orden del preconteo el próximo 8 de marzo será el siguiente: Primero, las consultas presidenciales; en segundo lugar, el Senado; y finalmente, la Cámara de Representantes.

Penagos reiteró además las instrucciones sobre el diligenciamiento del formulario E-14, clave para el escrutinio.

Según explicaron, los números deben escribirse de manera clara y legible. Y cuando los resultados sean de uno o dos dígitos, la casilla anterior debe diligenciarse con un punto.

Ahora, las casillas de los partidos o candidatos que no obtuvieron votos deben dejarse en blanco. El registrador advirtió que hacer tachones, rayas o asteriscos dificulta la transmisión y digitalización de los resultados.

Y agregó que no habrá “espacio para irregularidades”, pues el total de votos debe coincidir con los datos consignados en cada una de las secciones del formulario, lo que permite realizar las verificaciones.