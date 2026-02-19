Capturado presunto miembro del ELN en Arauca, el operativo dejó un dron destruido

En medio de operaciones ofensivas contra los grupos armados organizados, el Ejército Nacional de Colombia sostuvo combates en el sector de Flor Amarillo, zona rural del municipio de Tame, departamento de Arauca, contra integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Cómo resultado de esta operación fue capturado un presunto integrante de esta estructura armada, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

Durante esta operación, las tropas incautaron un arma corta, proveedores y cartuchos, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales como material probatorio.

Posteriormente se logró la ubicación y destrucción de un dron que, al parecer, era se usado por el grupo armado organizado para labores de inteligencia criminal y posibles ataques contra la Fuerza Pública. Este se podía acondicionar con explosivos.