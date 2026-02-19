Capturado ‘La Mirla’ en el sur de Bolívar: es sindicado de delinquir al servicio del ELN

En Santa Rosa del Sur, Bolívar, la Policía Nacional de Colombia, capturó a alias ‘𝗟𝗮 𝗠𝗶𝗿𝗹𝗮’, presunto líder financiero de la estructura criminal Luis José Solano Sepúlveda del GAO ELN, requerido por los delitos de secuestro extorsivo, tráfico de armas de fuego y concierto para delinquir.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Alias ‘La Mirla’ registra, según la policía, una trayectoria criminal de 13 años, siendo pieza clave en la dinamización de las finanzas ilícitas y en la planificación de acciones terroristas y criminales en la región.

Es señalado de coordinar múltiples ataques con artefactos explosivos contra la Fuerza Pública en Santa Rosa del Sur, que dejaron dos policías y un militar muerto y siete heridos.

“Este resultado operacional impacta de manera directa las redes logísticas y financieras del ELN en el sur de Bolívar, debilitando su capacidad criminal, cerrando espacios al terrorismo y salvaguardando la vida de nuestros uniformados y de la comunidad”, declaró el General William Rincón Zambrano, director de la policía.