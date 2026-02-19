Así será la marcha de hoy en Tunja convocada por la CUT en defensa del salario mínimo

Organizaciones sindicales, estudiantes, pensionados y ciudadanía se movilizaran ante la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijaba el aumento salarial / Cortesía CUT

Tunja

La subdirectiva Boyacá de la Central Unitaria de Trabajadores convocó para hoy, jueves 19 de febrero de 2026, una jornada de concentración pacífica en defensa del salario mínimo vital, los derechos laborales y sociales. La movilización se realizará a partir de las 4:00 de la tarde en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Tunja, en el marco del rechazo a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijaba el aumento salarial para este año.

El presidente de la subdirectiva, William Ruiz, señaló que la marcha busca expresar la inconformidad de los trabajadores frente a la medida judicial, que, según afirmó, genera incertidumbre económica en miles de familias. El dirigente advirtió que, de acuerdo con cifras del sindicato, entre 100.000 y 150.000 hogares en el departamento podrían verse impactados, mientras que a nivel nacional cerca de 10 millones de personas dependen del salario mínimo como principal fuente de ingresos.

La organización sindical hizo un llamado a participar masivamente en el plantón, que se desarrollará bajo principios de respeto, organización y movilización pacífica. En ese sentido, la convocatoria está dirigida a organizaciones sindicales filiales a la CUT, trabajadores del sector público y privado, organizaciones sociales y populares, asociaciones de pensionados, estudiantes universitarios, aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje y a la ciudadanía en general que considere vulnerados sus derechos.

También respaldó el llamado del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, para que los trabajadores se movilicen en defensa del salario digno. Finalmente, reiteró que estas jornadas buscan exigir al Gobierno Nacional la expedición de un decreto transitorio que garantice condiciones de vida digna para los colombianos, en concordancia con lo establecido en la Constitución Política de Colombia.