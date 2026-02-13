CUT Boyacá rechaza suspensión del decreto del salario mínimo para 2026

El presidente de la subdirectiva Boyacá de la Central Unitaria de Trabajadores, William Ruiz, rechazó la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijaba el salario mínimo para 2026, al considerar que la medida puede generar efectos negativos inmediatos en millones de trabajadores del país. El dirigente sindical señaló que la Constitución Política establece que el salario debe garantizar condiciones de vida digna para los colombianos, por lo que la decisión judicial genera preocupación entre las organizaciones laborales.

Según Ruiz, la determinación ordena al Gobierno Nacional expedir en un plazo de ocho días un decreto transitorio que defina nuevamente el incremento salarial mientras se adopta una decisión de fondo. El dirigente sindical explicó que esta situación podría afectar a trabajadores que ya recibieron el aumento durante enero, pues existiría la posibilidad de ajustes en los pagos posteriores, lo que generaría incertidumbre económica en los hogares que dependen de este ingreso.

De acuerdo con cifras entregadas por la CUT en el departamento de Boyacá, entre 100.000 y 150.000 familias podrían verse impactadas por la medida, mientras que a nivel nacional el salario mínimo sería la fuente principal de ingresos para cerca de 10 millones de personas. Ruiz afirmó que para muchos hogares, especialmente de estratos 1 y 2, el salario mínimo resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas del núcleo familiar, por lo que cualquier modificación en su incremento tendría consecuencias directas en la economía doméstica.

El dirigente sindical también se refirió al llamado del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, para que los trabajadores se movilicen frente a la decisión judicial. En ese sentido, anunció que la CUT en Boyacá prepara un comunicado para convocar manifestaciones en defensa del salario mínimo vital. La organización sindical sostiene que la suspensión provisional del decreto representa una afectación a los derechos laborales y al ingreso de las familias trabajadoras, por lo que promoverán acciones colectivas para expresar su inconformidad.