Contraloría General de Caldas incrementa salarios a funcionarios por hundimiento de proyecto

Luego de la discusión que suscitó esta semana sobre el incremento salarial de los funcionarios de la Contraloría General de Caldas, la orden es que es la entidad quien debe hacerlo, ya que cuenta con autonomía administrativa y presupuestal.

No obstante, Juan Carlos Pérez Vásquez, contralor general de Caldas, aclara que mantendrá los sustentos jurídicos por si algún ente de control del orden nacional realiza una auditoría y genera cuestionamientos del proceso.

“Según el análisis de la asamblea, ellos no eran competentes, por eso archivaron el caso desde la comisión primera y eso lo aceptamos. Eso da vía libre a que en una eventual auditoría hecha por la Auditoría General de la República y frente a organismos de control como Contraloría General de la República, Fiscalía General de la Nación o Procuraduría General de la República, al dictar el acto administrativo incrementando el salario de todos los funcionarios, si algún ente, posteriormente, determina que yo no era el competente, ya tengo los sustentos jurídicos comprobando que cumplí con llevar la norma como comprendíamos con aprobación de la asamblea y si la duma considera no es así, queda la justificación para dar explicación ante las entidades competentes”.

Pérez Vásquez, asegura que ya efectúa el incremento salarial a los 57 empleados de la entidad cumpliendo la indicación de la asamblea en que puede hacerlo sin ninguna ordenanza. “Estamos montando, jurídicamente, la exposición de motivos de la resolución, el acto administrativo con el que se procederá a pagar el retroactivo y ajustes de salarios a los servidores públicos, con retroactividad al 1 de enero de 2025”.

El reajuste correspondiente del presente año corresponde al salario, la prima y la bonificación de los funcionarios, ya que se había pagado con el promedio del sueldo anterior.