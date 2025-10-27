Pacto Histórico definió sus candidatos a la Cámara por el Tolima

Tolima

El domingo 26 de octubre un total de 60.565 ciudadanos votaron en el Tolima para elegir a los candidatos del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes. De los siete aspirantes, resultaron ganadores Marco Emilio Hincapié, Renzo García y Deyanira Conde, quienes tendrán sus cupos asegurados para participar en la lista del Frente Amplio junto a otros candidatos de la izquierda, en las elecciones de marzo de 2026.

Los más de 60.000 votos se distribuyeron de la siguiente manera: 48.992 para el movimiento político, 4.490 nulos y 7.083 no marcados, es decir, votos que fueron solo por la lista y no por candidatos individuales.

La votación por cada aspirante del Pacto Histórico a la Cámara por el Tolima fue la siguiente:

Marco Emilio Hincapié Ramírez: 19.969

Renso Alexander García Parra: 16.375

Deyanira Conde Ducuara: 3.220

Olga Nyireth Cardozo Millán: 2.876

Juan Pablo Ramírez Gómez: 2.801

Tatiana Carolina Cruz Mahecha: 2.341

Javier Rodríguez Figueroa: 1.608

En total, la votación del Pacto Histórico en el Tolima representó el 5,15 % del censo electoral departamental, que asciende a 1.175.487 ciudadanos.

Tolimenses para el Senado

Durante la misma jornada participaron seis tolimenses en la consulta del Pacto Histórico para elegir los 100 aspirantes al Senado de la República que integrarán la lista oficial en marzo de 2026. De ellos, cinco lograron un cupo en la lista definitiva.

Estos son los tolimenses que harán parte del Pacto Histórico al Senado:

Luis Guillermo Pérez Casas: 30.452

Edgar Romero Macías: 14.730

Plutarco Tafur: 13.923

Jael Quiroga: 12.067

Miguel Moreno Arciniegas: 5.166

El sexto candidato, José Fredy Mosquera, obtuvo 1.520 votos y se quedó por fuera de la lista de 100 aspirantes.