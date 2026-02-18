Mientras el gobernador hablaba de seguridad, el Clan del Golfo imponía tarifas extorsivas en Toledo

Toledo- Antioquia

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, visitó el municipio de Toledo en el Norte de Antioquia, donde realizó un consejo de seguridad acompañado de diferentes autoridades, entre ellas alcaldes de las poblaciones vecinas de Ituango, San Andrés de Cuerquia y San José de la Montaña. En un comunicado, el mandatario solicitó a las autoridades reforzar las investigaciones que permitan el esclarecimiento de homicidios ocurridos en los últimos años.

“El año pasado fue un año muy violento para ellos; en especial, los homicidios se concentraron en San Andrés de Cuerquia e Ituango. Este año a la fecha registran tres muertes violentas de más respecto al mismo periodo del año anterior. Hay un gran trabajo por destacar de la fuerza pública, el ejército, la policía, pero nosotros necesitamos una acción judicial más disuasiva”, manifestó el gobernante.

El señor Rendón aprovechó para recordar las recompensas que están activas por ilegales que delinquen en esa zona de Antioquia, por ejemplo, por "Ramiro", cabecilla del frente 18 de disidencias, hasta 500 millones de pesos. Se ofrecen los mismos 500 millones por alias “Macho Viejo“, quien recientemente desertó de ese frente y se unió al 36. Además, 200 millones de pesos por “Primo Gay” y “Chejo”, y 100 millones por alias “Lobo”, de las disidencias del 36 de alias Calarcá. También ofreció 100 millones de pesos por alias Andy de “El Mesa” y por alias “Gurre” y “El Pollo” del Clan del Golfo.

Acción ilegal en paralelo a la reunión del gobernador

Caracol Radio conoció que, mientras el señor gobernador estaba hablando de seguridad en el área urbana de Toledo con las autoridades, e l grupo ilegal Clan del Golfo estaba reuniendo al comercio, ganaderos y transportadores para socializar nuevas tarifas extorsivas . Esto como si quisieran desafiar a la institucionalidad, ya que este medio de comunicación recibió información, la cual indica que muchas de las víctimas fueron citadas desde el lunes.

Este medio de comunicación recibió información de fuentes del Norte de Antioquia. Esta indicaba que el encuentro habría sido citado por un hombre conocido como “Mateo” del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia en la vereda Helechales, distante a unos siete km del área urbana. Allí llegaron más de 15 personas atemorizadas porque si no lo hacen, podrían sufrir graves consecuencias. Y según los informantes, este caserío está ubicado a unos cuatro kilómetros de una base militar.

Esta acción del Clan del Golfo ya había ocurrido en el Nordeste

Cabe recordar que este tipo de acciones ilegales del mismo grupo ilegal no es la primera. Caracol Radio ya había denunciado un hecho similar el mes de mayo de 2025. En ese momento, el gobernante se reunió en un consejo de seguridad en la alcaldía del municipio de Remedios y, de manera simultánea, en el área urbana, los ilegales reunieron al comercio de oro para reevaluar las tarifas extorsivas.

Tabla de precios de las extorsiones

Según la denuncia, supuestamente el grupo ilegal fijó un valor por cabezas de ganado y el tamaño del local comercial. Por ejemplo, aquel finquero que tenga más de 50 cabezas de ganado deberá pagar 200 mil pesos; quien tenga un negocio de gran tamaño y ventas importantes, deberá entregar 200 mil y aquellos negocios pequeños, 100 mil. Estas tarifas deberán ser pagadas mensualmente.

Las fuentes consultadas manifiestan que la presencia del Clan del Golfo en ese corredor que comunica con la población de Sabanalarga es permanente, incluso en la vecina vereda de Bioguí. Agregan que integrantes del grupo también permanecen en la zona de Cantauro de Toledo, pero que comparten territorio con San Andrés de Cuerquia.