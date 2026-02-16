Golpe al Clan del Golfo en Angelópolis: incautan fusil y explosivos

Antioquia

Un operativo adelantado en zona rural de Angelópolis se convirtió en un nuevo golpe contra el Clan del Golfo en el Suroeste antioqueño, una subregión donde históricamente confluyen economías legales como la minería artesanal y actividades ilegales asociadas al narcotráfico.

La acción se realizó el 15 de febrero en el marco de la Operación Agamenón y fue liderada por la Policía en Antioquia, a través de la DIJIN, en coordinación con el Ejército Nacional y la Fiscalía.

El objetivo fue afectar el componente armado de la subestructura “Edwin Román Velásquez Valle”, señalada de sostener la capacidad logística y de intimidación del grupo en esta zona del departamento.

De acuerdo con la investigación, esta estructura cumplía un rol estratégico: coordinaba la adquisición, transporte y ocultamiento de material bélico, lo que permitía fortalecer el brazo armado del grupo.

Además, ejecutaba cobros de extorsión a mineros artesanales y comerciantes, una práctica que impacta directamente la economía local y genera presión sobre quienes dependen de estas actividades para subsistir.

Las autoridades también señalaron que supervisaban el tráfico local de estupefacientes como fuente de financiación y realizaban labores de observación a los dispositivos de las Fuerzas Militares, con el fin de anticipar operativos y reducir el riesgo de capturas o incautaciones.

Elementos incautados

Durante el procedimiento fueron incautados un fusil, una pistola, seis proveedores, munición para fusil y tres artefactos explosivos, además de material de uso privativo de las Fuerzas Militares.

También se encontraron dos celulares, dos cédulas de ciudadanía, propaganda del grupo y una libreta con información de interés investigativo que podría aportar a nuevas líneas judiciales.

Declaraciones oficiales

El comandante de la Policía en Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guamán, aseguró que este resultado representa “una afectación significativa a la capacidad armada y logística de esta estructura criminal, debilitando su accionar violento y su capacidad de intimidación en el suroeste del departamento”.

Las autoridades indicaron que continuarán las operaciones conjuntas en esta subregión para impactar tanto el componente armado como las fuentes de financiación del Clan del Golfo.