Caso Kevin Acosta: Presidente Petro aseguró que madre del menor rechazó intervención quirúrgica

El presidente Gustavo entregó nuevos detalles del caso de la muerte del menor Kevin Acosta.

Según el jefe de estado, un informe entregado por el ministerio de salud, y que fue leído por el presidente Petro desde la comunidad indígena Yotojorin, en jurisdicción de Uribia, La Guajira, la madre del niño firmó un documento en el que rechazó la intervención quirúrgica que había sido recomendada por los médicos tras el accidente que sufrió.

El jefe de Estado recordó que el menor sufrió una caída en un polideportivo que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo, con signos compatibles con fractura en la base del cráneo.

“Se le informa a la madre que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos, pero la madre no acepta la intervención” (...) “No mentimos anoche, no estamos tapando algo con otra cosa. Aún hay que investigar más para establecer si existe una responsabilidad ajena a la familia, sobre todo en el traslado de Santander hacia el Huila y la pausa en la que no recibió la última dosis que debía aplicarse el 14 de enero”, reiteró el jefe de estado.

Petro explicó el proceso de atención inicial, afirmando que el menor quedó “somnoliento” y que lo atendieron en un primer momento “en el hospital local de Palestina, Huila.

“Lo remiten al hospital de Pitalito, de segundo nivel, donde le toman una tomografía que muestra fractura y hematomas. El estado del paciente se deteriora y se le informa a la madre de que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos, pero la madre no acepta la intervención. Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no”, agregó.

Según información brindada por el presidente Petro, el menor Kevin Acosta en la madrugada del nueve de febrero, al otro día, presentó síntomas de compresión cerebral y cuando lo trasladan por avión a Bogotá tiene, a las 5 p. m., sospecha de muerte encefálica".

“Durante el transporte aéreo presenta paro cardiorrespiratorio y lo reaniman. En el Hospital de la Misericordia le dan atención, pero con pronóstico vital y funcional reservado, alto riesgo de deterioro clínico y muere a corto plazo con alta sospecha de lesión severa irreversible. Eso se le explicó a la madre", relató el mandatario.

El presidente Gustavo Petro pidió una investigación sobre este hecho, para conocer responsabilidades individuales.

“Debe investigarse si existieron otras responsabilidades, especialmente en lo relacionado con la dosis médica que debía aplicarse el 14 de enero y que no fue suministrada en la fecha prevista”, señaló.