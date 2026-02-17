Se estrena el tráiler de la nueva película de la franquicia de Star Wars ‘The Mandalorian and Grogu’
El nuevo adelanto del filme revela la participación especial del director de cine Martin Scorsese.
Se conoció el nuevo tráiler de la película de la franquicia de Star Wars, ‘The Mandalorian and Grogu’, que llegará a los cines el próximo 22 de mayo.
Esta nueva película es la continuación de la serie de Disney+ ‘El mandaloriano’, que sigue a Din Djarin, El Mandaloriano o Mando, y a Grogu, El niño o Baby Yoda, mientras recorren una galaxia que se está recuperando de la caída del malvado Imperio.
A Pedro Pascal, que interpreta a Din Djarin, se le unirán en pantalla Sigourney Weaver, conocida por su participación en la película de ciencia ficción de horror ‘Alien’, como una hábil piloto de combate, y a Jeremy Allen White, de la serie ‘The Bear’ y la película ‘Springsteen: música de ninguna parte’ como Rotta, el rebelde hijo de Jabba el Hutt.
Esta es la primera entrega de Star Wars que llega a la gran pantalla en siete años.
En este nuevo tráiler, se puede escuchar a Scorsese interpretando a un tendero ardeniano al que Mando se acerca para pedirle información.