Se estrena el tráiler de la nueva película de la franquicia de Star Wars ‘The Mandalorian and Grogu’

Se conoció el nuevo tráiler de la película de la franquicia de Star Wars, ‘The Mandalorian and Grogu’, que llegará a los cines el próximo 22 de mayo.

Lea también: Lana Del Rey lanza su nuevo sencillo “White Feather Hawk Tail Deer Hunter” de su nuevo disco ‘Stove’

Esta nueva película es la continuación de la serie de Disney+ ‘El mandaloriano’, que sigue a Din Djarin, El Mandaloriano o Mando, y a Grogu, El niño o Baby Yoda, mientras recorren una galaxia que se está recuperando de la caída del malvado Imperio.

A Pedro Pascal, que interpreta a Din Djarin, se le unirán en pantalla Sigourney Weaver, conocida por su participación en la película de ciencia ficción de horror ‘Alien’, como una hábil piloto de combate, y a Jeremy Allen White, de la serie ‘The Bear’ y la película ‘Springsteen: música de ninguna parte’ como Rotta, el rebelde hijo de Jabba el Hutt.

Esta es la primera entrega de Star Wars que llega a la gran pantalla en siete años.

Le puede interesar: Javier Bardem y otras 80 personalidades condenan postura sobre Gaza del Festival de Cine de Berlín

En este nuevo tráiler, se puede escuchar a Scorsese interpretando a un tendero ardeniano al que Mando se acerca para pedirle información.