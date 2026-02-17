Javier Bardem y otras 80 personalidades condenan postura sobre Gaza del Festival de Cine de Berlín

Javier Bardem, Tilda Swinton y más de 80 participantes actuales y antiguos de la Berlinale (Festival de Cine de Berlín) firmaron una carta abierta en la que condenan lo que consideran su “silencio” ante el conflicto de Gaza y la “censura” de los artistas que se han pronunciado al respecto.

Otros actores como Tobias Menzies, conocido por su papel como Felipe, duque de Edimburgo en ‘The Crown’ y el director de las películas ‘El vicepresidente: Más allá del poder’ y ‘No miren arriba’, Adam McKay se encuentran entre los firmantes de la carta, en la que afirman que “esperan que las instituciones de nuestra industria se nieguen a ser cómplices de la terrible violencia que se sigue ejerciendo contra los palestinos”.

Lea también: Miley Cyrus celebrará el 20 aniversario de la serie ‘Hannah Montana’ con un especial en marzo

La carta llega en medio de la edición 2026, en la que los temas políticos se han convertido en un tema central, sobre todo tras los comentarios del presidente del jurado, Wim Wenders, en la rueda de prensa inaugural.

Cuando se le preguntó sobre Gaza y el apoyo que el Gobierno alemán —que financia gran parte del festival— ha mostrado a Israel, respondió “debemos mantenernos al margen de la política” y afirmó que el cine es “lo contrario de la política”.

A raíz del comentario, la directora del festival, Tricia Tuttle, emitió un comunicado que decía: “No se debe esperar que los artistas comenten todos los debates generales sobre las prácticas anteriores o actuales de un festival sobre las que no tienen control”.

Le puede interesar: Bad Bunny consigue su primer número 1 en solitario en la lista Hot 100 de Billboard con “DtMF”

En la carta abierta, los firmantes afirman que “discrepan fervientemente” con las opiniones de Wenders sobre el cine y la política y que “no se puede separar una cosa de la otra”.

“Instamos a la Berlinale a que cumpla con su deber moral y declare claramente su oposición al genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra cometidos por Israel contra los palestinos, y que ponga fin de forma definitiva a su participación en la protección de Israel frente a las críticas y las peticiones de rendición de cuentas”, finaliza la carta.