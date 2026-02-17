Lana Del Rey lanza su nuevo sencillo “White Feather Hawk Tail Deer Hunter” de su nuevo disco ‘Stove’

La cantautora estadounidense Lana Del Rey regresa con el nuevo sencillo “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”, que hará parte de su próximo trabajo discográfico titulado ‘Stove’.

Del Rey anunció el lanzamiento de este nuevo sencillo el pasado 7 de febrero en una serie de publicaciones en su cuenta oficial de Instagram.

La canción se estrenó como el tercer sencillo de su próximo décimo álbum de estudio, ‘Stove’, después del lanzamiento de las canciones “Henry, Come On” y “Bluebird” en 2025.

Su lanzamiento irá acompañado de un videoclip que se estrenará el miércoles 18 de febrero.

Del Rey coescribió la canción con su marido Jeremy Dufrene, su cuñado Jason Pickens y su hermana Caroline “Chuck” Grant, y la producción estuvo a cargo de la propia Del Rey, Jack Antonoff y Drew Erickson.

La artista estadounidense expresó su entusiasmo por el lanzamiento y describió la canción como su favorita del álbum y la que había estado esperando durante mucho tiempo, añadiendo: “estoy muy contenta. Por fin va a salir”.