Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 feb 2026 Actualizado 22:13

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Entretenimiento

Lana Del Rey lanza su nuevo sencillo “White Feather Hawk Tail Deer Hunter” de su nuevo disco ‘Stove’

Este es el tercer sencillo conocido después del lanzamiento de las canciones “Henry, Come On” y “Bluebird” en 2025.

CARDIFF, WALES - JUNE 23: (EXCLUSIVE COVERAGE) Lana Del Rey performs live on stage at Principality Stadium on June 23, 2025 in Cardiff, Wales. (Photo by Joseph Okpako/Getty Images for ABA) / Joseph Okpako

CARDIFF, WALES - JUNE 23: (EXCLUSIVE COVERAGE) Lana Del Rey performs live on stage at Principality Stadium on June 23, 2025 in Cardiff, Wales. (Photo by Joseph Okpako/Getty Images for ABA)

Matheo

La cantautora estadounidense Lana Del Rey regresa con el nuevo sencillo “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”, que hará parte de su próximo trabajo discográfico titulado ‘Stove’.

Lea también: Javier Bardem y otras 80 personalidades condenan postura sobre Gaza del Festival de Cine de Berlín

Del Rey anunció el lanzamiento de este nuevo sencillo el pasado 7 de febrero en una serie de publicaciones en su cuenta oficial de Instagram.

La canción se estrenó como el tercer sencillo de su próximo décimo álbum de estudio, ‘Stove’, después del lanzamiento de las canciones “Henry, Come On” y “Bluebird” en 2025.

Su lanzamiento irá acompañado de un videoclip que se estrenará el miércoles 18 de febrero.

Del Rey coescribió la canción con su marido Jeremy Dufrene, su cuñado Jason Pickens y su hermana Caroline “Chuck” Grant, y la producción estuvo a cargo de la propia Del Rey, Jack Antonoff y Drew Erickson.

Le puede interesar: Miley Cyrus celebrará el 20 aniversario de la serie ‘Hannah Montana’ con un especial en marzo

La artista estadounidense expresó su entusiasmo por el lanzamiento y describió la canción como su favorita del álbum y la que había estado esperando durante mucho tiempo, añadiendo: “estoy muy contenta. Por fin va a salir”.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir