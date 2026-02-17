Sala Plena de Consejo de Estado asume competencia en proceso de pérdida de investidura contra Petro

En mayo de 2022 se presentó una solicitud de pérdida de investidura contra el entonces senador Gustavo Petro por presuntamente haber asistido a menos de seis sesiones plenarias, algo que es causal de pérdida de investidura en la Constitución. Ahora, el Consejo de Estado se declaró incompetente para juzgarlo por su fuero presidencial.

6AM W tiene en su poder una sentencia en la que la Sala Plena del Consejo de Estado concluyó que sí tiene la competencia para juzgar excongresistas, incluso si son presidentes en funciones.

La decisión dice que el fuero presidencial no impide decidir sobre la pérdida de investidura porque los hechos demandados corresponden a su actuación como senador, lo que parece apenas obvio, por lo que el proceso puede adelantarse independientemente de que hoy ejerza la jefatura de Estado.