Así fue el último adiós en Santander de Kevin Acosta, menor que murió por no recibir un medicamento

Bucaramanga

En medio del dolor por la pérdida de Kevin Acosta, menor de 7 años, la familia entregó un sentido pronunciamiento durante la ceremonia religiosa en su memoria, que se realizó en Charalá, Santander.

La familia de Kevin, quien falleció según su mamá, por no recibir un medicamento para la hemofilia, agradeció el acompañamiento recibido y resaltó el legado afectivo que dejó el niño entre sus seres queridos.

Durante la intervención en el acto ceremonial Yudy Katherine Pico, mamá del menor, expresó su gratitud a quienes los han apoyado en este momento difícil, señalando que se reunieron “con el corazón lleno de tristeza” para despedir al menor, a quien describieron como una presencia que marcó profundamente sus vidas.

Según el mensaje leído en la misa, Kevin fue recordado no solo como hijo, hermano y nieto, sino como “luz” y una sonrisa constante que brindaba alegría incluso en los momentos más complejos. La madre del menor manifestó que, aunque su tiempo fue corto, dejó enseñanzas importantes sobre el amor, la unión y la importancia de valorar cada instante compartido.

El pronunciamiento también reflejó el impacto emocional de la pérdida y las preguntas que surgen ante una partida temprana, Yudy Pico subrayó que su memoria permanecerá viva en los recuerdos y experiencias compartidas. “Hoy no solo lloramos su partida, también agradecemos haber tenido la oportunidad de conocerlo”, manifestó.

La comunidad, allegados y familiares expresaron el agradecimiento por las muestras de solidaridad, tanto de quienes asistieron a la ceremonia como de quienes han acompañado a la familia a la distancia, pero insistieron en que esperan que se haga justicia, esperando que esta situación no le suceda a alguien más.

La ceremonia se desarrolló en un ambiente de recogimiento, donde amigos, familiares y comunidad se unieron para rendir homenaje al menor y acompañar a sus seres queridos en el duelo.