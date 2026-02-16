CNE hace jalón de orejas a partidos políticos que no han acreditado a sus testigos electorales

CNE capacitó a 254 consulados de Colombia sobre su plataforma de acreditación de actores electorales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo un llamado de atención a los partidos políticos en Colombia, porque la mayoría no han acreditado a sus testigos electorales para las elecciones legislativas del 8 de marzo.

Y es que estos testigos son claves, porque son quienes cuidarán los votos de los movimientos y, además, podrán alertar irregularidades.

El plazo para acreditar es hasta el próximo 1 de marzo y los que más han postulado, han sido Cambio Radical con el 31% de sus testigos, seguido por el Partido de la U, la Alianza por Colombia, Salvación Nacional y el MIRA que va con Colombia Renaciente.

Es de recordar que los partidos políticos pueden hacerlo a través de la nueva plataforma del CNE, muy sencillo con su herramienta digital.

En materia territorial, el sistema reporta que más de 4.900 mesas de votación ya cuentan con testigos postulado.

Cabe recordar que el plazo de postulación se vence a las 11:59 p.m. del 1 de marzo.