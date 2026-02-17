Miley Cyrus celebrará el 20 aniversario de la serie ‘Hannah Montana’ con un especial en marzo

HANNAH MONTANA - "Sweet Home Hannah Montana" - The Stewarts move onto their new ranch home, but Miley and Lilly are aghast that Robby Ray has moved Miley's old bedroom furniture, complete with white bunk beds, pink walls, pink bedding, dolls, a stuffed unicorn and Rainbow Piggy, into their new home, so they set out to make some changes. Meanwhile, Jackson must befriend an obnoxious new kid, T.J., in order to get close to his beautiful cousin Siena who lives next door, in a new episode of "Hannah Montana," premiering SUNDAY, JULY 11 (8:00-8:30 p.m., ET/PT) on Disney Channel. (Photo by Craig Sjodin/Disney Channel via Getty Images) MILEY CYRUS / Craig Sjodin

Disney anunció que un especial por el vigésimo aniversario de la serie de televisión ‘Hannah Montana’ se transmitirá a través de su plataforma Disney+.

El especial será emitido el mismo día en que se estrenó la serie hace 20 años, el 24 de marzo de 2006.

Miley Cyrus participará en el especial, que se grabará con público en vivo en el estudio, para una entrevista exclusiva y en profundidad con Alex Cooper, presentadora del podcast ‘Call Her Daddy’.

La conversación, según un comunicado, “ofrecerá una visión íntima de la creación de uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop y del impacto duradero que la serie y el personaje han tenido en los fans de todo el mundo”.

A lo largo del especial, Cyrus volverá a visitar la música y los momentos de la serie, con algunos de los decorados originales.

Los fanáticos también podrán disfrutar de imágenes de archivo nunca antes vistas.

Antes del especial de aniversario, la colección de ‘Hannah Montana’ estará disponible en la plataforma.

Estrenada hace dos décadas, la serie sobre una adolescente que lleva una doble vida como estrella del pop se convirtió en un fenómeno que lanzó la carrera de Cyrus.