Warner fija la fecha para la votación del acuerdo con Netflix buscando una mejor oferta de Paramount

Toronto, Canada - December 30, 2025: Video streaming apps on a smartphone: Netflix, Warner Brothers Discovery, and Paramount Plus. / Kenneth Cheung

La empresa Warner Bros. Discovery ha fijado como fecha límite el 20 de marzo para votar su acuerdo multimillonario con Netflix.

Lea también: Paramount aumenta su oferta por Warner y le ofrece indemnizarlo por romper su acuerdo con Netflix

Aunque la empresa afirma que volverá a negociar con Paramount Skydance para asegurar una oferta mejor.

Warner dijo que Netflix le había concedido una prórroga de siete días para hablar con Paramount y obtener una oferta definitiva.

El pasado 10 de febrero, Paramount dijo que pagaría los 2.800 millones de dólares de indemnización por romper su acuerdo con Netflix si Warner retira su acuerdo con la plataforma de streaming.

Paramount también añadió 650 millones de dólares en efectivo por trimestre si el acuerdo no se completa antes de finales de 2026.

Le puede interesar: Muere a los 75 años Billy Steinberg, coautor del éxito “Like a Virgin” de Madonna

Warner respondió que revisaría la oferta modificada y el martes, su junta directiva afirmó que seguía “recomendando por unanimidad” el acuerdo con Netflix.