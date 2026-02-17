Bad Bunny consigue su primer número 1 en solitario en la lista Hot 100 de Billboard con “DtMF”

Este martes la canción “Debí tirar más fotos”, de la estrella puertorriqueña Bad Bunny, llegó a la posición número en la lista Hot 100 de Billboard.

Esta es la primera vez que el conejo malo llega a esa posición como solista, después de ocho años como artista invitado junto a Cardi B y J Balvin en “I Like It”.

El cantautor puertorriqueño ocupa cuatro posiciones en la lista con las canciones: “Baile Inolvidable”, en el número 2; “Nuevayol” en la 5, de su último disco ‘Debí tirar más fotos’; y “Tití Me Preguntó”, de ‘Un verano sin ti’ del 2022, en la 7.

“Debí tirar más fotos” había alcanzado el puesto número 2 cuando salió a la venta en enero de 2025 y la semana pasada ocupaba el puesto número 10 en la lista Hot 100 de Billboard después de su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX.

Billboard informa que esta es la cuarta canción completamente en español que encabeza la lista, después de “Despacito”, de Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber, en 2017; “Macarena (Bayside Boys Mix)”, de Los Del Río, en 1996; y “La Bamba”, de Los Lobos, en 1987.

Esta no es la primera vez que Bad Bunny tiene cuatro canciones en el top 10; también lo logró en 2022, cuando salió su álbum “Un Verano Sin Ti” y cuatro de sus canciones alcanzaron esa posición al mismo tiempo.