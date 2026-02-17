Medellín inicia la renovación de la pista de atletismo “Alfonso Galvis”

Medellín

La intervención contempla el cambio total de la superficie de competencia, que superó su vida útil tras 15 años sin una renovación integral desde los Juegos Suramericanos de 2010. El objetivo es adecuar el escenario bajo estándares internacionales de World Athletics y garantizar su óptimo estado para el Panamericano de Atletismo 2026. Además, se modernizarán las zonas de lanzamiento de disco, jabalina, martillo y bala, cumpliendo con las medidas reglamentarias exigidas para competencias nacionales e internacionales.

El proyecto también incluye la instalación de un sistema de iluminación de alta eficiencia, acorde con los requerimientos para transmisiones internacionales, la renovación completa de implementos deportivos, el mejoramiento de la recta de calentamiento y el mantenimiento de graderías, baños y camerinos, así como la intervención del cerramiento perimetral y la fachada principal.

“Se cierra la pista de atletismo Alfonso Galvis porque entra en reparación y además tenemos los Panamericanos en junio; pero también hay otros escenarios donde pueden seguir trotando y haciendo deporte”, señaló la subdirectora de Fomento, Juliana Vélez.

Más información Comenzó la intervención de la Unidad de Búsqueda en el cementerio de Copacabana, Antioquia

Este escenario acoge pruebas de velocidad, carreras intermedias y de largo alcance, salto alto y lanzamientos, tanto en atletismo convencional como adaptado. Allí entrenan de manera permanente 24 clubes, la Liga de Atletismo de Antioquia, procesos de Escuelas Populares del Deporte y programas para adultos y adultos mayores, además de instituciones como el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el SENA.