Más de mil caleños han reportado dificultades en el acceso a servicios de salud en 2026

Entre enero y el 11 de febrero se recibieron 1.782 casos.

En lo corrido de 2026, la Secretaría de Salud de Cali ha recibido 1.782 reportes ciudadanos por barreras en el acceso a servicios médicos. Así lo informó la Alcaldía de Cali, al presentar el balance correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 11 de febrero.

De los casos recibidos, 1.261 fueron gestionados de manera efectiva, 456 continúan en trámite y 65 se trasladaron a la Superintendencia de Salud para el respectivo seguimiento. El acompañamiento se realiza a través de la estrategia de Defensores del Paciente.

Principales dificultades reportadas

Según las estadísticas oficiales, cerca del 60% de los reportes están relacionados con la programación de citas con especialistas, procedimientos quirúrgicos y la entrega de medicamentos e insumos. También figuran dificultades en remisiones, autorizaciones médicas y programación de imágenes diagnósticas.

Asimismo, la Secretaría reportó un incremento del 6,5% en la recepción de peticiones, quejas y reclamos frente al mismo periodo del año anterior. Durante 2025, la entidad atendió cerca de 25.000 solicitudes por presunta vulneración del derecho a la atención en salud.