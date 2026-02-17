La Multinacional Indra Group inaugura en Tunja un Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial

Nova IA tiene como objetivo convertir a Tunja en epicentro de investigación y desarrollo de IA para Colombia y Latinoamérica.

Indra Group presenta en Tunja un Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial que fortalecerá la investigación, el desarrollo y la aplicación estratégica de inteligencia artificial en Colombia y América Latina.

Nova IA es el resultado de una alianza entre Indra Group, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, PROBOYACÁ y el Tecnológico de Monterrey que tiene como objetivo convertir a Tunja en epicentro de investigación y desarrollo de IA para Colombia y Latinoamérica.

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Enrique Vera lugar escogido por Indra Group para que funcione este centro, destacó que, “el primer paso va a ser la formación de personas con grandes empresas como Microsoft, Google e IBM multinacionales que harán las certificaciones internacionales para que los estudiantes puedan tener movilidad y oportunidades en cualquier parte del mundo”.

La idea es que los empresarios lleguen a Nova IA a plantear sus necesidades y desde el centro se empiece a trabajar de la mano con todas las entidades de la mano de la tecnología para buscar soluciones en corto tiempo.

El Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial Nova IA se perfila como el nuevo epicentro de investigación y desarrollo de IA para Colombia y Latinoamérica, redefiniendo su posición como promotor del progreso tecnológico.