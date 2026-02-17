Fue asesinado en Arauca un exconcejal de Cubará, Boyacá

Cubará

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz denunció el asesinato en zona rural de Saravena, Arauca del exconcejal de Cubará, Boyacá, Yeison Delgado Gamboa, líder social de Alianza Verde quien entre 2016 y 2019 estuvo en el cabildo del municipio.

El exconcejal fue hallado en la vereda El Charo con múltiples impactos de bala. Hasta el momento, dice Indepaz, “los hechos relacionados con su muerte son materia de investigación”.

Recordó Indepaz que, “la Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, que incluye al municipio de Saravena con un llamado a la acción inmediata, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población. Esta advertencia se suma a la AT 014/25 que incluye al municipio de Saravena, advirtiendo sobre las disputas entre los grupos presentes en la zona. También se articula con la AT 019/23, para líderes y defensores de derechos humanos en las cuales señala el escenario de riesgo al que se enfrentan personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social de manera individual o colectiva desde diversos ámbitos o sectores en el país. La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.

En la zona actúan el ELN, los frentes 10 y 28 del Comando Conjunto de Oriente y bandas locales.

Recordemos que en septiembre de 2025 fue asesinado en Sácama, Casanare el exconcejal de Socotá, Daniel Niño.