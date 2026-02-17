Estudiantes y docentes los más orgullosos con el Centro Excelencia de Inteligencia Artificial

Estudiantes y docentes de la UPTC en Tunja, esperan poder aprovechar el Centro Excelencia de Inteligencia Artificial inaugurado en la universidad / Foto: Caracol Radio

Tunja

Con la inauguración del Centro Excelencia de Inteligencia Artificial los estudiantes de la UPTC de la capital boyacense esperan aprovechar este espacio de tecnología de la mejor manera para poder desarrollar y fortalecer su conocimiento en Inteligencia Artificial.

“Sinceramente, es una apuesta muy acertada por la universidad. Siento que va a servir mucho a futuro, ya que, con todo este tema y auge de la Inteligencias Artificial, va a servir para que no nos quedemos atrás en cuanto a otras universidades. Hay que sacarle provecho a este centro de innovación y los invito a que conozcan la instalación, de verdad, me parece una apuesta muy bonita. Está muy lindo el centro”, afirmó Sebastián López.

Pero no solamente los estudiantes de la universidad podrán aprovechar este espacio tecnológico de innovación, ya que los docentes también esperan poder aprender todo lo que encierra el mundo de la Inteligencia Artificial.

“Yo siento que ya era hora de que la UPTC tuviera la vanguardia de tomar estos centros de IA. Esto ya es una tecnología que está afectando a todo el mundo. La UPTC aún no tenía, de momento, nada relacionado con la Inteligencia Artificial, entonces, para mí esto es un avance. Esperemos que, con el tiempo, se expanda y no sea solo este centro de IA, sino que también empiecen a sacar ingenierías en Inteligencia Artificial”, aseguró Daniel Arcos.

Para la docente Diana Hernández, este Centro Excelencia de Inteligencia Artificial se convierte en una gran oportunidad para potenciar los conocimientos en IA.

“Es una oportunidad para todos nosotros los docentes y también a todo el ente universitario, puesto que potencia también nuestras capacidades y habilidades y nos permite formar estudiantes también con capacidades y habilidades en inteligencia artificial. Ya ejerce su profesión desde un contexto en el que ya integren la tecnología y puedan estar aprovechando cada uno de los recursos que van desarrollando día a día. Pues, sinceramente, estoy muy orgulloso por el trabajo que ha hecho la universidad respecto a esta investigación”, dijo.