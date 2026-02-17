En menos de 72 horas tres personas han sido asesinadas en el barrio Las Nieves, en Barranquilla

Tres personas han sido asesinadas en el barrio Las Nieves, en Barranquilla en menos de 72 años. La comunidad pide mayor presencia policial para prevenir estos hechos de sangre.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En la noche de este lunes, 16 de febrero, un joven de 22 años se convirtió en la última víctima falta en este barrio en menos de 72 horas. El hombre fue identificado como Deivis de Jesús Palmera Sánchez, de 22 años.

Lea también: Asesinaron a una mujer en Sabanagrande: la joven era oriunda de Venezuela

Datos sobe los otros hechos de sangre

El primer homicidio se registró el pasado sábado 14 de febrero. La persona asesinada fue identificada como Brayan Reales, quien estaba en compañía de unos familiares cuando fue abordado por un sicario a pie y le disparó en repetidas ocasiones en la carrera 20B con calle 23.

El otro hecho fue el domingo a las 2:30 de la tarde. Según la Policía, el hombre asesinado era propietario de un estadero, identificado como Michael Yordan Márquez Rosillo, de 30 años.