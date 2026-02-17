Emilio Aristizábal va por su primera experiencia internacional en la MLS

Emilio Aristizábal jugará este 2026 en el fútbol internacional, dando un salto importante en su carrera en busca de poder consolidarse en el exterior y lograr estar en mira de un club importante a nivel mundial para poder ser llamado a Selección Colombia.

El delantero colombiano de 20 años continuará su carrera en el Toronto FC, equipo que lo incorporó en calidad de préstamo procedente del Atlético Nacional para la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS), con opción de compra. El atacante ocupará una plaza de la iniciativa Sub-22 y también un cupo internacional dentro de la plantilla.

Aristizábal llega al club de Canadá luego de una destacada temporada 2025 en Fortaleza CEIF, donde estuvo cedido y registró 12 goles y 2 asistencias en 36 partidos oficiales, consolidándose como uno de los jóvenes promes del fútbol colombiano.

El delantero debutó con Fortaleza el 28 de enero de 2025 frente a Envigado y anotó su primer gol profesional el 17 de febrero del mismo año ante Águilas Doradas.

El atacante inició su proceso formativo en Atlético Nacional, club dueño parte de su ficha, donde pasó por las divisiones menores antes de firmar su primer contrato profesional en mayo de 2023. Su debut con el primer equipo se dio el 2 de noviembre de 2023 en un compromiso de Copa Colombia frente al Deportivo Pereira.

Desde el club canadiense destacaron el potencial del delantero colombiano. El gerente general Jason Hernández aseguró que la institución confía en su crecimiento deportivo tras el buen rendimiento mostrado en su primera temporada completa como profesional.

“Estamos encantados de que Emilio se una a nosotros en previsión de la temporada 2026... se ha establecido como uno de los mejores jóvenes talentos de ataque de Colombia, y estamos emocionados de comenzar nuestro viaje juntos”, afirmó Jason.

Tambien agrego: “Está saliendo de un fuerte 2025 en su primera campaña, entregando una impresionante producción ofensiva con solo 19 años, y esperamos su continuo crecimiento en nuestro club” concluyo el gerente general del Toronto.

Asi fue el video como presentaron a Emilio