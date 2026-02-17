¿Cómo avanzan las obras de Valorización en Bogotá?

Las obras en Bogotá van y vienen y, algunas parecen que se hubieran detenido en el tiempo. Es el caso de varias obras de Valorización que están detenidas desde el año 2020 y que se ha convertido en promesas incumplidas para los ciudadanos.

Puede leer: Tras seis años de retrasos, inicia la construcción del puente peatonal calle 112 con Av. Novena

De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano, esta administración recibió 19 proyectos cobrados por Valorización en diferentes años. El compromiso es entregar culminadas alrededor del 70 % de estos proyectos, el 30 % restante quedará contratado.

¿Qué obras se han entregado en los últimos dos años?

Puentes de la av. Rincón con av. calle 127 y av. Boyacá: marzo 2025 Av. El Rincón desde av. Boyacá hasta la carrera 91: nov de 2025 Ampliación de la av. Boyacá desde la calle 170 hasta calle 183: diciembre de 2024 Aceras y ciclorrutas de la AutoNorte, desde calle 128A hasta Héroes (costado oriental): noviembre 2025 Corredor Ambiental Canal Córdoba (entre las calles 129 y 170): diciembre 2024 Avenida La Sirena (Cl. 153) desde autopista Norte hasta av. Boyacá (calzada norte): mayo 2025 Reconstrucción de vías en Zona Industrial de Puente Aranda - Grupo 1 (21 segmentos viales): diciembre de 2025

Obras parciales

Hemos habilitado parcialmente el grupo 4 de las Zonas Industriales de Puente Aranda, con 20 segmentos viales, de un total de 29.

¿ Qué obras están en ejecución?

- Aceras y ciclorrutas en las calles 92 y 94, desde la carrera 7 a la AutoNorte (preliminares)

- Puente peatonal calle 112 con carrera Novena (av. Laureano Gómez)

- Finalización Conexiones Transversales: proyecto en el que se construye la ampliación de andenes y nuevo espacio público en la calle 73 entre las carreras 7 y 15; la calle 79 B, entre carreras 4 y 7; y en la calle 85, entre carreras 7 y 11.

- Ampliación puente vehicular calle 153 con AutoNorte

- Construcción y reconstrucción de vías en la Zona Industrial de Puente Aranda y Montevideo (Son 5 grupos que en total comprenden 145 segmentos viales, de los cuales ya hemos entregado 41 segmentos.

Como se observa en la lista de “entregados - punto 7”, hay una entrega parcial del grupo 1, en la que se pusieron en servicio 21 segmentos.

En proceso para abrir licitación:

-Intersección av. Ciudad de Cali (cr. 86) por av. Ferrocarril de Occidente (Calle 22) / En estructuración de proceso licitatorio

-Av. Suba – Cota

-Av. Jorge Uribe Botero (Kr. 15) desde calles 134 a 170 (Canal Cedro, Rionorte)

-Av. Contador (Cl. 134) desde carrera 9 hasta AutoNorte

-Av. Santa Bárbara (cr 19) de calle 127 a la calle 134

Caducada – Toma de posesión por parte del IDU

El IDU tomó posesión de la obra de la avenida Francisco Miranda (calle 45), entre carreras Séptima y Quinta, luego de la finalización del contrato con el contratista BELZCON S.A.S. sin que este cumpliera con el objeto contractual. Finalizado el plazo contractual, el contratista solo ejecutó un 43,39 % de la fase de obra.

Puede leer: Predios demolidos en la Carrera Séptima se convertirán en espacios productivos para Bogotá

El IDU adelanta un proceso administrativo sancionatorio contractual para declarar la caducidad del contrato, como consecuencia del incumplimiento grave de las obligaciones a cargo del contratista. En desarrollo de dicha actuación, se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria por un valor de $4.716.072.356. De manera previa, y con el propósito de conminarlo al cumplimiento de sus obligaciones, se impuso una multa por $606.411.000.