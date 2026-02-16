Tras seis años de retrasos, inicia la construcción del puente peatonal calle 112 con Av. Novena

El Instituto de Desarrolló Urbano inició la construcción del puente peatonal de la calle 112 con carrera Novena, un proyecto del Acuerdo de Valorización 724 de 2018 que, tras el abandono de las obras por parte del primer contratista, la necesidad de toma de posesión por parte del Instituto y una adjudicación desierta en 2023, ahora será una realidad.

En el 2020, la anterior administración inició un contrato que debía estar en el 2021; sin embargo, no se logró hacer con el primer contratista y se tuvo que ceder. El segundo contratista debía terminar el proyecto en el 2023, pero tampoco cumplió, por ende, el Instituto de Desarrollo Urbano, en la anterior administración, tomó posesión y caducó ese contrato. En octubre de 2024 se licitó, en 2025 estuvieron en preconstrucción y hoy es una realidad”, dijo Orlando Molano director del IDU.

Este puente, beneficiará a más de 76.000 personas que habitan el área de influencia y transitan por este sector de la localidad de Usaquén. Además, será una estructura metálica atirantada de 223.5 metros, con rampas en ambos costados y escaleras en el costado oriental, con una altura de entre 5.79m (sobre la vía) y 7.39m (sobre el corredor férreo) y 3 metros de ancho. Se proyecta que este proyecto esté en servicio de la ciudadanía en el 2027.

El proyecto, que tiene un valor de más de $24 mil millones, estará a cargo del consorcio Puente Epsilon, (MB Construcciones y diseños SAS -10 %-; ESTAHL Ingeniería S.A.S. -25 %- e ICSSA S.A.S. -65 %-) con la interventoría del Consorcio InterBogotá CPG.