Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 feb 2026 Actualizado 18:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Intervendrán predio cerca al centro comercial Multiplaza: habrá canchas de fútbol, pádel y voleibol

La inversión de $800 millones, será costeada por el Centro Comercial Multiplaza, quienes aplicaron a una de las herramientas de aprovechamiento económico que ofrece la Alcaldía.

Screenshot. Alcaldía de Bogotá- Centro Comercial Multiplaza

Screenshot. Alcaldía de Bogotá- Centro Comercial Multiplaza

La Defensoría del Espacio Público y el centro Comercial Multiplaza consolidaron una alianza estratégica para la recuperación del sector ubicado al occidente de Bogotá en la intersección de la Avenida Boyacá con Calle 13, en el barrio La Felicidad.

Puede leer: Recuperación del espacio público en Bogotá: Chapinero refuerza medidas contra mal parqueados

El proyecto contempla la intervención de un predio de 12.500 metros cuadrados, que será destinado a equipamiento comunal, zonas recreativas y deportivas, la ampliación de la oferta gastronómica.

Además, se crearán escenarios deportivos modulares para la práctica de fútbol, pádel, voleibol, baloncesto y pickleball, fomentando el uso del espacio público por parte de los residentes del sector.

Así avanzan los convenios para el aprovechamiento del espacio público en Bogotá

Las cifras consolidadas por la Defensoría evidencian el impacto positivo de esta herramienta de aprovechamiento económico: a través de siete proyectos aprobados, se han movilizado inversiones privadas que superan los $ 8.768 millones de pesos, recursos que se traducen directamente en recuperación, adecuación y mantenimiento de espacios públicos en Bogotá.

Estos proyectos, con y sin componente de aprovechamiento económico, se encuentran en las localidades de: Usaquén, Teusaquillo, Fontibón, Chapinero y Barrios Unidos.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir