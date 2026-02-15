Intervendrán predio cerca al centro comercial Multiplaza: habrá canchas de fútbol, pádel y voleibol

La Defensoría del Espacio Público y el centro Comercial Multiplaza consolidaron una alianza estratégica para la recuperación del sector ubicado al occidente de Bogotá en la intersección de la Avenida Boyacá con Calle 13, en el barrio La Felicidad.

El proyecto contempla la intervención de un predio de 12.500 metros cuadrados, que será destinado a equipamiento comunal, zonas recreativas y deportivas, la ampliación de la oferta gastronómica.

Además, se crearán escenarios deportivos modulares para la práctica de fútbol, pádel, voleibol, baloncesto y pickleball, fomentando el uso del espacio público por parte de los residentes del sector.

Así avanzan los convenios para el aprovechamiento del espacio público en Bogotá

Las cifras consolidadas por la Defensoría evidencian el impacto positivo de esta herramienta de aprovechamiento económico: a través de siete proyectos aprobados, se han movilizado inversiones privadas que superan los $ 8.768 millones de pesos, recursos que se traducen directamente en recuperación, adecuación y mantenimiento de espacios públicos en Bogotá.

Estos proyectos, con y sin componente de aprovechamiento económico, se encuentran en las localidades de: Usaquén, Teusaquillo, Fontibón, Chapinero y Barrios Unidos.