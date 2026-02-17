Candidatos presidenciales tildan al MinSalud de “descarado y negligente” por muerte de Kevin Acosta
Kevin Arley Acosta, de siete años, padecía hemofilia y murió a la espera de su medicina. Su madre denunció públicamente la negligencia de la Nueva EPS.
La senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, anunció que interpondrá una queja disciplinaria contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien tildó de “descarado” y señaló de “negligente” frente al caso de Kevin Acosta, el niño con hemofilia que falleció tras no recibir su medicación por parte de la Nueva EPS.
Y es que las declaraciones del jefe de la cartera de Salud, en las que sugirió que la muerte del menor se debió a un “accidente en bicicleta” y no a una falta de atención, generaron polémica.
En contexto: Apagaron sus sueños: el desgarrador testimonio de madre de menor con hemofilia contra la Nueva EPS
A propósito, la aspirante presidencial dijo que el actual gobierno es “asesino e irresponsable”.
“Hay algo más indignante que este gobierno diciendo que la culpa de la muerte de un niño con hemofilia es culpa de la mamá y de dejarlo montar en bicicleta”, cuestionó.
La candidata presidencial Claudia López también se pronunció y calificó de “indolentes” al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud.
Por su parte, el candidato presidencial Juan Fernando Cristo hizo un llamado a trabajar en un acuerdo en torno al sistema de salud.
A su turno, el candidato presidencial Aníbal Gaviria señaló que las palabras del presidente y del ministro de Salud sobre el caso del menor “superan un límite moral”.
El candidato David Luna se sumó a las voces de rechazo y dijo que “es un descaro” relacionar la muerte de Kevin con una falta de cuidado de su familia.