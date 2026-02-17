Candidatos presidenciales tildan al MinSalud de “descarado y negligente” por muerte de Kevin Acosta

BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 16/01/2024.- El ministro de Salud de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, habla hoy durante una rueda de prensa en Bogotá (Colombia). Jaramillo afirmó este martes que los casos de covid-19 no han aumentado en el país, como sí ha sucedido en otros lugares, y subrayó que la mortalidad por el virus ha descendido a apenas dos fallecidos en la primera semana de 2024. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

La senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, anunció que interpondrá una queja disciplinaria contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien tildó de “descarado” y señaló de “negligente” frente al caso de Kevin Acosta, el niño con hemofilia que falleció tras no recibir su medicación por parte de la Nueva EPS.

Y es que las declaraciones del jefe de la cartera de Salud, en las que sugirió que la muerte del menor se debió a un “accidente en bicicleta” y no a una falta de atención, generaron polémica.

A propósito, la aspirante presidencial dijo que el actual gobierno es “asesino e irresponsable”.

“Hay algo más indignante que este gobierno diciendo que la culpa de la muerte de un niño con hemofilia es culpa de la mamá y de dejarlo montar en bicicleta”, cuestionó.

La candidata presidencial Claudia López también se pronunció y calificó de “indolentes” al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud.

Por su parte, el candidato presidencial Juan Fernando Cristo hizo un llamado a trabajar en un acuerdo en torno al sistema de salud.

A su turno, el candidato presidencial Aníbal Gaviria señaló que las palabras del presidente y del ministro de Salud sobre el caso del menor “superan un límite moral”.

El candidato David Luna se sumó a las voces de rechazo y dijo que “es un descaro” relacionar la muerte de Kevin con una falta de cuidado de su familia.