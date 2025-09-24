“Yo no concilio con el delito”: MinDefensa tras citación a conciliar con el sargento (r) Chalá

Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acudió a una audiencia de conciliación en la Fiscalía General de la Nación para sustentar la denuncia que presentó contra el sargento retirado Alexander Chalá Sáenz, a quien acusa de haber cometido calumnia, falsedad en documento privado, denuncia falsa y violación de datos personales, tras la publicación de unas conversaciones en las cuales se acusaba al jefe de la cartera de haber cometido actos de corrupción en Indumil, de la mano del general Eduardo Zapateiro.

El sargento, por su parte, no asistió a la diligencia citada por la Fiscalía, hecho que, según el ministro, confirma su falta de voluntad para responder ante la justicia.

Frente a esto, Caracol Radio se comunicó con el suboficial, quien afirmó que no se trató de falta de voluntad, sino de una asesoría por parte de sus abogados, quienes insistieron en que “no había posibilidad alguna de llegar a una conciliación”, a lo cual se suma que está fuera de la ciudad.

Informó que esta decisión se le informó a la Fiscalía con anterioridad a la audiencia, “especialmente tras recibir una información que se está verificando y sugiere una conexión entre las denuncias que se realizaron en contra del Ministro y del General Eduardo Zapateiro, y los últimos montajes perpetrados en mi contra, de los cuales fui víctima”.

Mientras tanto, a las afueras de la Fiscalía, el ministro Sánchez se dirigió a la opinión pública y recordó que Chalá difundió en redes sociales supuestos chats falsos con el objetivo de poner en duda la confianza entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el propio Ministerio de Defensa.

“Intentó, como lo hace cualquier criminal, fracturar la unidad de mando. No concilio con el delito”, afirmó al salir de la conciliación, reafirmando que no hubo ningún acuerdo.

El ministro explicó que la filtración de su número de teléfono personal le obligó a cambiar de dispositivo, pues la exposición de esos datos habría podido permitir que organizaciones criminales identificaran sus movimientos: “Yo me reúno con personas supremamente importantes para proteger a los colombianos. Poner esa información en manos de delincuentes es un riesgo para la seguridad nacional”, advirtió.

La denuncia se conoce en medio de un contexto de alta tensión en materia de orden público. En días recientes, Sánchez reiteró que no hay cese de operaciones militares contra los grupos armados ilegales y que la Fuerza Pública debe capturar a cualquier persona sorprendida en flagrancia, dejando en manos de la justicia las decisiones posteriores.

El ministro concluyó que espera “todo el rigor de la ley” frente a Chalá, a quien responsabiliza de haber atentado contra su integridad y la estabilidad de las instituciones de defensa. La Fiscalía General de la Nación determinará ahora los pasos a seguir en la investigación por los presuntos delitos denunciados.