UPTC no renovará convenio con Cámara de Comercio y avanzan en restitución del Pozo Donato

El presidente de la Cámara de comercio de Tunja asegura que el proceso se realiza conforme al contrato y descarta irregularidades en el manejo de recursos

Tunja

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia no renovará el convenio vigente con la Cámara de Comercio de Tunja para la administración del Pozo Donato, por lo que se adelantará el proceso de restitución del bien al arrendador, según confirmó el nuevo presidente ejecutivo de la entidad, Sergio Armando Tolosa Acevedo.

El presidente explicó que la decisión fue notificada por la universidad con la anticipación establecida en el contrato. “La universidad ya nos solicitó la terminación del convenio y, como Cámara, también pedimos la restitución del bien al arrendador. Es un proceso que se está adelantando conforme a lo estipulado”, afirmó.

Tolosa también se refirió a los cuestionamientos que han surgido en redes sociales y reiteró que el convenio ha sido revisado por diferentes entes de control. “Es un acuerdo que ha tenido varias revisiones y trámites, pero siempre ha salido adelante porque no tenemos nada que esconder. Se trata de un arrendamiento que se ha cumplido a cabalidad por todas las partes”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que no existió manejo indebido de recursos públicos. “La Cámara de Comercio no ha puesto un solo peso en ese lugar, ni la universidad tampoco. Es un contrato en el que el canon se paga en dinero y en adecuaciones y mantenimiento del Pozo Donato”, indicó.

El presidente ejecutivo señaló que su principal objetivo será fortalecer la confianza del sector empresarial y dejar atrás los escándalos que han rodeado a la entidad en los últimos años. “Esperamos que de ahora en adelante la información sea sobre el comercio, el sector productivo y los resultados de la Cámara en favor de los empresarios”, manifestó.

Asimismo, anunció que se fortalecerá el trabajo con los gobiernos locales de la jurisdicción. “Queremos un diálogo directo con los comerciantes y con las alcaldías. Ya iniciamos reuniones con la administración municipal para identificar necesidades en temas de emprendimiento, economía social y apoyo a los artesanos”, dijo.