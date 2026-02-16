Hable con elPrograma

16 feb 2026 Actualizado 16:05

Se cayó X, antes Twitter: usuarios reportan fallas de la red social este 16 de febrero

Usuarios de la red social X reportaron fallas en la conexión y publicación de nuevos contenidos.

Red social X. (Photo Illustration by Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Red social X. (Photo Illustration by Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images)

Usuarios de las redes sociales reportaron la caída de X, antes conocida como Twitter, en la mañana de este lunes, 16 de febrero de 2026, generando problemas para publicar nuevos contenidos.

Según la página Downdetector, que se encarga de registrar la caída y las fallas en varias redes sociales, sobre 8:06 de la mañana iniciaron los primeros problemas en X.

Informaron que entre los problemas reportados los más frecuentes son: conexión de servidor (48%), feed (27%) y app (25%).

Sin embargo, sobre las 9:30 de la mañana, varios usuarios han registrado la normalización de la plataforma, pudiendo enviar trinos.

