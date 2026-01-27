Colombianos dedican más de tres horas diarias a redes sociales, según estudio internacional

Colombia figura entre los países con mayor tiempo diario dedicado a redes sociales, de acuerdo con el Digital 2026 Global Overview Report. El estudio indica que los colombianos pasan en promedio 3,6 horas al día en estas plataformas, una cifra superior a la media mundial de 2,7 horas y cercana al promedio de América Latina, que alcanza las 3,7 horas.

Este nivel de uso sostenido refleja un patrón de consumo digital intensivo en el país y en la región. Según el reporte, el tiempo que los usuarios destinan a redes sociales en Colombia supera ampliamente el promedio global, lo que configura un entorno de alta exposición e interacción digital.

En ese contexto, la plataforma europea de gestión de Influencer Marketing Kolsquare anunció el inicio de operaciones en Colombia, país que la compañía definió como su puerta de entrada al mercado latinoamericano. La llegada se da en medio de un crecimiento acelerado de este tipo de estrategias en la región.

De acuerdo con datos internos de la empresa, la inversión en Influencer Marketing en América Latina se multiplicó por siete en los últimos cinco años, superando el crecimiento de la inversión en pauta digital, que aumentó 2,7 veces en el mismo periodo.

“El potencial para las marcas que logren estandarizar la gestión, medir el impacto real y eliminar el riesgo de inversiones ineficientes es enorme”, afirmó Paola Ortega, portavoz de Kolsquare para Latinoamérica, al referirse a la necesidad de mayor medición y control en un entorno digital de alta demanda.