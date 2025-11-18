X, ChatGPT, Canva y más aplicaciones que presentan fallas por caída de Cloudflare: ¿Qué pasó?

En las últimas horas, se han reportado fallas en diferentes plataformas digitales. Entre las más afectadas se encuentran Facebook y X, donde los usuarios presentan problemas para interactuar con sus contactos o también para realizar alguna publicación. Asimismo, no es posible acceder a ChatGPT o Canva, una de las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas en el mundo.

De acuerdo a los registros del portal Downdetector, las fallas en Facebook y X comenzaron después de las 6:00 de la mañana (hora de Colombia), donde muchos usuarios reportaron inconvenientes para utilizar estos servicios. Sin embargo, estos fueron aumentando a lo largo del día, al punto de alcanzar un pico de más de 200 informes en la segunda red social.

En cuanto a ChatGPT, cuya propietaria es OpenAI, sucedió una situación similar. Según indica el portal Downdetector, las primeras fallas en el uso de la plataforma comenzaron después de las 6:00 de la mañana. Por último, los problemas en Canva comenzaron a presentarse antes de las 7:00 de la mañana. No obstante, este servicio se ha ido restableciendo de forma continua.

¿A qué se debe la falla?

Este problema se debe a la caída registrada en los sistemas del proveedor de servicios en la nube Cloudfare, el cual se encarga de mantener parte de la infraestructura de internet.

La propia compañía ha asegurado en una comunicación en su web que se han observado fallos internos del servidor de forma generalizada, los denominados “errores 500”, que se está produciendo de forma intermitente.

El incidente no solo impide que las web carguen correctamente, sino que también ha bloqueado el acceso a sus propios paneles de control.

La empresa ha informado de que está investigando el problema para comprender su alcance total y encontrar una solución.

De momento, algunos servicios se están restableciendo, aunque es posible que los clientes sigan observando tasas de error superiores a lo normal, ha informado Cloudfare.

¿La falla en Facebook también afecta a WhatsApp e Instagram?

Por el momento, Facebook es la única de las redes sociales asociadas a Meta que ha presentado problemas en su plataforma; por lo tanto, esta situación no se ha trasladado a otras como WhatsApp e Instagram. Eso significa que los usuarios pueden enviar mensajes, publicaciones, reels e historias que se comparten en estos servicios.

De hecho, los reportes emitidos por Downdetector señalan bajos informes de fallas en cada una de estas redes sociales, por lo que los usuarios pueden interactuar con normalidad en ellas, ya sea en el servicio web o desde la aplicación móvil.

¿Qué hacer cuando hay fallas para entrar a una aplicación?

En caso de que presente fallas para ingresar a alguna aplicación en especial, debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones.