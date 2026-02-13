“Estoy feliz de poder volver a viajar y girar por Colombia. Me da mucha emoción”, Carlos Vives

Este viernes, Carlos Vives estuvo en los micrófonos de 6AM W, conversando sobre su nueva gira de conciertos ‘Tour al sol 2026’.

El samario recordó esas primeras giras durante los inicios de su carrera: “Yo pensé que eso era lo más grande, lo más grande, lo más grande. Creo que es lo más grande que me ha pasado, que con nuestra música viajáramos por nuestro país, llenáramos estadios y, bueno, tuviéramos esa relación tan especial y que podemos, con el tour al sol, volver a vivir”.

Respecto a la inclusión de la palabra “sol” en el nombre de la gira, explica que “todos dependemos del sol, todos para ser felices necesitamos el sol”. Colombia es un país hecho de sol, ¿no? Hasta los lugares más remotos dependen del sol. Nuestra música nace en los territorios de mucho sol. Yo tengo que decirte que dependo del sol, anímicamente, emocionalmente, siempre dependo mucho del sol, tal vez porque nací en un lugar con un sol espectacular y por lo que representa todo, ¿no? Así que también el concierto está diseñado un poco desde el nacimiento del sol hasta la puesta del sol".

Cuenta que la puesta en escena para la gira “tiene su teatralidad y lleva ese ritmo de cómo se mueve el sol a través del tiempo de que dura el espectáculo; sí, definitivamente tiene un protagonismo allí”.

Reveló también que “una de las fechas en Bogotá es un concierto del ‘Tour al sol’ solo para niños, que también trae su teatralidad y todos los personajes que hemos venido trabajando a través del tiempo para los niños”.

¿Qué canciones cantará Carlos Vives en su última gira?

Sobre las canciones que harán parte de la gira, comenta que “celebramos los 30 años de la tierra, canciones que están en el álbum y que no volvimos a cantar desde entonces, como ”Ella", “Agua”, “La Diosa Coronada’, es decir, muchos temas que no cantamos y que es la oportunidad como de celebrar ese álbum, y así vamos caminando a través de la carrera hasta llegar a ‘El último disco’ que se llama el nuevo disco, y vamos a tener más de cuatro o cinco canciones del nuevo álbum”.

Si el nombre ‘El último disco’ será su último trabajo discográfico, confiesa que “hay una canción que me encanta, que se llama ‘El último disco’, y entonces yo pensaba que era perfecta llamar este álbum ‘El último disco’, porque además sí es verdad que hoy no se hacen discos así, no se graban los discos como se ha grabado este álbum en vivo, en el estudio, como grabamos antes; mucha parte de la tecnología es retro, y quiero aprovechar también eso para hacerle un homenaje”.

“Yo siento que hoy la industria de pronto no lo valora tanto, creo que por eso lo llamé ‘El último disco’”, agregó.

Por último, sobre la posibilidad de ayudar a los damnificados por las inundaciones en Córdoba, dice que “yo creo que sí es muy fácil unirlos a todos y empezar a buscar a nuestros amigos de afuera para hacer una estrategia maravillosa y, ojalá, como tú dices, todo lo que logremos hacerlo, lo que logremos conseguir, se pueda orientar de una manera completamente, como se dice, que funcione, que cumpla su cometido. Porque sí creo que su propuesta tiene mucho de realidad y se puede hacer un llamado y algo muy, muy poderoso, muy grande y que traiga muchos fondos para la comunidad, las comunidades afectadas”.

“Así que nos pondremos manos a la obra con eso y nos parece una idea genial”, afirmó.

