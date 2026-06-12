La-33 y Juan Pablo Vega lanzan “Nada Que Me Pagan”

La orquesta bogotana La-33 presentó su nuevo sencillo “Nada Que Me Pagan”, una colaboración con el cantautor y productor Juan Pablo Vega que ofrece una mirada tragicómica a la realidad laboral de los músicos en Colombia.

El tema, disponible desde el 11 de junio en todas las plataformas digitales, combina el sabor característico de la salsa bogotana con letras que reflejan las dificultades de cobrar tras un concierto, una situación común en el gremio artístico.

La canción inicia con versos que resumen la frustración de muchos artistas: “Ya pagué la seguridad social... Y nada que pagan, Ya me charlé a la de contabilidad ....Y nada que me pagan…”.

Con este tono humorístico, La-33 y Vega logran transformar una experiencia cotidiana en un himno bailable que conecta con músicos y público por igual.

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Aunque una versión previa de “Nada Que Me Pagan” apareció en el álbum Cachacoleto de Vega, esta nueva grabación incorpora el sello inconfundible de La-33 y la energía de la salsa bogotana.

Para Vega, colaborar con la orquesta ha sido un motivo de orgullo: “Es un honor trabajar con una banda icónica de Bogotá, aunque yo no sea salsero. Lo más importante es sacar a flote una canción visceral, pero en tono tragicómico”.

El enfoque humorístico es clave. Lejos de ser una protesta airada, “Nada Que Me Pagan” invita a bailar y cantar con una sonrisa, mientras refleja la precariedad del oficio musical.

Con este lanzamiento, La-33 reafirma su capacidad de innovar dentro de la salsa y de conectar con las realidades de los artistas, mientras que Juan Pablo Vega aporta su versatilidad y sensibilidad como compositor.