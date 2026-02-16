Miserable la manera en la que Petro ejecuta el presupuesto general de la nación: Saray Robayo

En 6AM W estuvo la representante Saray Robayo, quien expresó su preocupación por la situación del departamento de Córdoba, pues van más de 200.000 personas damnificadas.

“La mitad del departamento está inundado; en los municipios, la gente lo ha perdido todo (...) incluso, campesinos que vivían de sus 30 gallinas y se las llevó el agua.” afirmó la representante.

Por otro lado, enfatizó que los albergues en Montería y otros municipios se encuentran llenos, ya que incluso, las alcaldías han prestado su servicio para solventar en este momento de emergencia a las personas.

Preocupación al futuro en Córdoba

Sin embargo, la representante Robayo enfatizó que la preocupación no es en este momento, sino a futuro. “Las aguas empezaron a bajar un poco, pero el Ministerio de Agricultura quiere decretar una constitución de las APA para reactivar el departamento con el uso del suelo, pero esto no se puede hacer ya”. Afirmó.

La representante destacó que se debe concentrar primero en hacer drenaje hidráulico, dar alivio financiero agropecuario con Finagro, periodos de gracia obligatorios, suspensión de reportes negativos. Esto apenas se reinicien las actividades en el Congreso, junto con los otros 8 departamentos que se encuentran afectados.

“Es importante estar pendiente de que las entidades territoriales puedan hacer buen uso de los recursos (...) y que estos vayan direccionados a salvar lo que perdieron las personas”.

La representante afirmó que en el país no se ve ejecución del presupuesto, incluso, destacó que el presidente no se ha presentado en el departamento de Córdoba. “Solo vino un día en un acto donde maltrató a los alcaldes de los municipios más afectados”.

“El presidente ha decretado tres emergencias económicas sin ningún hecho sobreviniente. Pero ahora sí hay una emergencia”. Afirmó la representante, destacando que el presidente Petro sí tiene el dinero para solventar la emergencia.

