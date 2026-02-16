Madrid en alerta electoral: Solo 350 jurados confirmados de 1.506 necesarios para el 8 de marzo

El Consulado General Central de Colombia en Madrid lanzó un llamado urgente a la comunidad colombiana residente en la capital española y su circunscripción para que se inscriban como jurados de votación para las próximas elecciones del Congreso de la República, que se celebrarán del 2 al 8 de marzo. A pocos días de las fechas límites para la publicación de las listas de jurados, el consulado enfrenta un déficit significativo de voluntarios, lo que pone en riesgo la plena operatividad de las mesas de votación.

Javier Darío Higuera, embajador y cónsul general central de Colombia en Madrid, expresó su preocupación en 6AM W de Caracol Radio, destacando la importancia de la participación ciudadana para fortalecer la democracia desde el exterior. “Este proceso, para que se lleve con todas las garantías, necesita contar con una participación activa de voluntarios que estén curados”, afirmó Hifuera.

El censo electoral de Madrid y su circunscripción, que incluye Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia, asciende a 103.777 colombianos. Esta cifra convierte a Madrid en el segundo censo más grande de colombianos en el exterior y el puesto de votación número uno que tiene Colombia fuera de sus fronteras.

