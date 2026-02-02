Barranquilla

Más de 46.000 jurados de votación fueron designados en Atlántico para elecciones del Congreso

Del 18 de febrero al 3 de marzo se llevarán a cabo las jornadas de capacitación.

Imágenes de referencia de elecciones en Colombia, mensaje de texto de estada. Fotos: Getty Images / suministrada

Un total de 46.372 jurados de votación fueron escogidos, de los cuales 38.427 son principales y 7.945 son remanentes para las elecciones de Congreso que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo. Del 18 de febrero al 3 de marzo se llevarán a cabo las jornadas de capacitación a los jurados de votación.

La Registraduría dio a conocer que las capacitaciones a los jurados de votación se llevarán a cabo entre el 18 de febrero y el 3 de marzo, en los horarios de 8:00 a 10:00 a. m., 10:00 a. m. a 12:00 m., 2:00 a 4:00 p. m y 4:00 a 6:00 p. m.

Para consultar si quedó como jurado de votación ingrese a la página de la Registraduría: www.registraduria.gov.co.

Multas por no cumplir el servicio de jurado

Hay que recordar que prestar el servicio de jurado de votación es de carácter obligatorio y que quienes sin justa causa no asistan a desempeñar las funciones o las abandonen podrían ser destituidos del cargo que desempeñan, en caso de ser servidores públicos, y quienes no lo sean deberán pagar una multa de hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Asimismo, los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado dentro de los 45 días hábiles siguientes a la votación.

