🔴EN VIVO |Fortaleza vs. Chicó: duelo de necesitados en Techo

Fortaleza FC y Boyacá Chicó se medirán este domingo en el estadio Metropolitano de Techo, en un partido clave para dos equipos que aún no encuentran regularidad en el Torneo Apertura 2026.

Ambos llegan con apenas una victoria en seis fechas, pero con sensaciones totalmente distintas: los bogotanos buscan recomponerse tras su primera derrota, mientras que los boyacenses llegan con el ánimo por las nubes luego de estrenarse con triunfo y goleada.

Fortaleza: golpeado por la goleada, pero fuerte en Techo

El conjunto de ‘Los Amix‘ había logrado sostener un inicio sin caídas, pero en la fecha anterior se llevó un golpe duro: perdió 4-1 ante Atlético Nacional, resultado que representó su primera derrota del torneo y lo sacó de la zona media-alta de la tabla.

Aun así, Fortaleza tiene un factor que lo mantiene con esperanza: su rendimiento como local. En Techo ha disputado tres partidos y todavía no conoce la derrota, con un balance de una victoria y dos empates. De hecho, su único triunfo del campeonato lo consiguió en casa, con un ajustado 1-0.

Además, sus juegos como local se han caracterizado por ser cerrados: la tendencia apunta a marcadores cortos y partidos de poca producción ofensiva.

Eso sí, Fortaleza tendrá una baja importante: Teun Wilke no estará disponible por suspensión, un golpe para el frente de ataque en un duelo donde el equipo necesita efectividad.

Boyacá Chicó: motivado, pero con deudas defensivas fuera de casa

El Chicó llega con un respiro enorme tras su última presentación: aplastó 5-0 a Jaguares, consiguiendo así su primera victoria del torneo. No fue un triunfo cualquiera: cortó una larga racha negativa y además dejó su primera portería en cero en varios partidos.

Sin embargo, el panorama no es completamente ideal. A pesar de la goleada, el equipo sigue mostrando fragilidad defensiva, especialmente cuando juega lejos de Tunja. Antes de esta jornada, el Ajedrezado era una de las defensas más vulnerables del campeonato, con varios goles recibidos como visitante.

En ese contexto, Chicó buscará su primer triunfo fuera de casa, algo que no ha podido lograr en sus primeras salidas del torneo.

También tendrá una ausencia sensible: Jairo Molina está suspendido, por lo que Chicó ,deberá rearmar opciones en ataque.

Historial parejo, con ventaja para Fortaleza

Desde 2014, Fortaleza y Boyacá Chicó se han enfrentado en 18 oportunidades. El historial muestra un duelo equilibrado, con muchas igualdades, aunque Fortaleza tiene una ligera ventaja en victorias.

Además, el Chicó no ha podido ganarle a Fortaleza en sus últimos cuatro choques en Primera A, una estadística que pesa en la previa.

En Boyacá Chicó, todas las miradas apuntan a Italo Montaño, quien fue la gran figura en la goleada anterior con dos goles y una asistencia, mostrando que puede ser determinante si mantiene ese nivel.

En Fortaleza, el equipo ha logrado anotar en la mayoría de partidos del torneo, y aunque sufre la ausencia de Wilke, buscará que su estructura colectiva y su presión en casa vuelvan a ser su principal arma.

Un partido para cambiar el rumbo

Fortaleza quiere recuperar confianza y volver a sumar de a tres en su estadio. Chicó, por su parte, quiere demostrar que el 5-0 no fue un accidente y que puede empezar a construir una campaña más sólida.

En Techo se juega más que un resultado: se juega la posibilidad de despegar en un torneo donde ambos, por ahora, siguen atrapados en la irregularidad.

