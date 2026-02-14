Defensa de exsubdirectoras del AMVA pide negar cualquier medida restrictiva

Medellín, Antioquia

En la cuarta jornada de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), y las exsubdirectoras ambientales Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, las defensas de estas dos últimas pidieron al juez abstenerse de imponer cualquier medida restrictiva de la libertad.

Las abogadas de Roldán y Montoya calificaron como desproporcionada la pretensión de la Fiscalía de aplicar medidas restrictivas y señalaron que no existen elementos suficientes para sustentar riesgos de obstrucción a la justicia, reincidencia o no comparecencia al proceso.

Según la defensa, sus representadas actuaron dentro del marco de sus funciones técnicas y administrativas, y no hay evidencia de que hayan participado en un direccionamiento contractual con fines ilícitos.

El contexto del caso

La Fiscalía 40 Seccional de Administración Pública de Medellín investiga seis contratos celebrados entre 2020 y 2021 bajo la modalidad de contratación directa por “apoyo a la gestión”, los cuales, según el ente acusador, incluían actividades y suministros que no correspondían a esa causal excepcional.

El monto global de los contratos supera los 18.656 millones de pesos y, de acuerdo con la Fiscalía, se habría producido un presunto apoderamiento irregular de al menos 2.481 millones de pesos destinados a gestión del riesgo y atención de emergencias en el Valle de Aburrá.

Juan David Palacio ejerció como director del AMVA entre el 7 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023. Durante la imputación, el fiscal aseguró que el exfuncionario habría recibido instrucciones de un tercero para realizar nombramientos estratégicos, entre ellos los de Ana María Roldán y Diana María Montoya en la Subdirección Ambiental, dependencia desde la cual —según la Fiscalía— se habría ejecutado el direccionamiento contractual.

Además, el ente acusador sostuvo que, al dejar el cargo, Palacio ordenó formatear computadores de la Secretaría, la Secretaría General y el equipo de contratos, con el propósito de “eliminar la trazabilidad del actuar ilegal”.

La postura de la defensa

En jornadas anteriores, la defensa de Juan David Palacio sostuvo que la contratación estaba debidamente delegada y que el exdirector no era ordenador del gasto, por lo que no impartió órdenes concretas para direccionar contratos ni definió beneficiarios específicos.

El abogado también argumentó que el formateo de equipos fue un procedimiento normal en el proceso de empalme administrativo y que la información institucional quedó respaldada en discos duros entregados al archivo de la entidad.

En esta cuarta jornada, las defensas de las exsubdirectoras reforzaron esa línea argumentativa al señalar que la delegación funcional implica autonomía en la toma de decisiones técnicas, y que no se puede derivar una responsabilidad penal automática por la posición jerárquica.

Lo que viene

La audiencia fue suspendida y se reanudará el próximo lunes 16 de febrero a las 2:30 de la tarde, en lo que será la quinta jornada. Ese día se espera que el juez de control de garantías defina si impone o no medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan David Palacio.

Por estos mismos hechos ya se encuentran privados de la libertad Misael Cadavid Jaramillo, director del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, y María Yaneth Rúa García, profesional universitaria del AMVA. También está vinculado al proceso Elkin González, subdirector de Bomberos Itagüí.