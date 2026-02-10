Economía

ICETEX establece puntos de acopio en nueve ciudades para recibir ayudas por emergencia invernal

La entidad habilitó sedes en Bogotá, la Costa Caribe y principales ciudades para canalizar donaciones destinadas a familias damnificadas por la temporada de lluvias.

Alisson Torres Herrera

En medio de la emergencia invernal que ha dejado miles de familias damnificadas por inundaciones y deslizamientos en distintas regiones del país, el ICETEX habilitó puntos de acopio para recibir ayudas humanitarias que serán destinadas a las comunidades más afectadas.

Los espacios están ubicados en los Centros de Experiencia Presencial en Barranquilla, Sincelejo, Santa Marta, Riohacha, Cartagena, Bogotá, Cali, Bucaramanga y Medellín, donde ciudadanos pueden entregar donaciones de primera necesidad.

¿Qué puede donar la gente?

De acuerdo con la información entregada, se están recibiendo elementos básicos como ropa para niños y niñas, zapatos, cobijas, hamacas, colchonetas, alimentos no perecederos —entre ellos arroz, pastas, legumbres secas o enlatados— y kits de aseo personal.

Los puntos de recepción operan de lunes a viernes entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

En Bogotá, las ayudas pueden llevarse a las sedes ubicadas en el barrio Las Aguas y Chapinero. Mientras que en ciudades como Cali, Bucaramanga y Medellín, de nuevo, la atención se realiza en los CEP regionales.

La apertura de estos espacios hace parte de las acciones que diferentes entidades y organizaciones adelantan para atender la emergencia climática que atraviesa el país, marcada por fuertes precipitaciones y afectaciones en zonas urbanas y rurales.

Desde la entidad señalaron que la iniciativa busca facilitar la participación ciudadana frente a la emergencia climática que enfrenta el país, mientras continúan las acciones de atención integral para las comunidades afectadas.

Autoridades y organismos de socorro han insistido en la importancia de la participación ciudadana para fortalecer la atención a las familias damnificadas mientras continúan las labores de asistencia y recuperación en los territorios más impactados.

