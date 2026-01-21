Así quedaron las tarifas de trámites y multas de tránsito para el 2026

Desde el 01 de enero el Distrito implementó las tarifas ajustadas de acuerdo con la normatividad nacional que regula los valores para la presente vigencia.

Esta actualización tarifaria tiene como objetivo mejorar la eficiencia del sistema de transporte, promover el cumplimiento de las normas y asegurar una mayor seguridad vial para todos.

Nuevas tarifas para trámites de tránsito:

Expedición de licencia de conducción $155.704 Duplicado de licencia de conducción $115.638 Duplicado placa para vehículo $ 288.775 Matrícula automotor particular $ 143.317 Traspaso para vehículos $213.072 Certificado de tradición para vehículo $97.789

De igual manera, se actualizaron las tarifas de las multas por infracciones de tránsito, las cuales buscan incentivar el cumplimento de las normas de tránsito.

Nuevos valores de multas de tránsito:

Infracción tipo A $168.813 Infracción tipo B $337.627 Infracción tipo C $633.111 Infracción tipo D $1.266.222 Infracción tipo E $1.899.211 Infracción tipo F oscila entre $3.798.665 hasta $60.776.500

Entre las infracciones más comunes con ajuste en su monto se encuentran:

• Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas. Esta conducta será sancionada con las multas establecidas en el artículo 152 de este Código Nacional de Tránsito, además de la inmovilización del vehículo. Monto mínimo de: $3.798.665 y hasta $60.776.500

• Estacionamiento en lugares no permitidos, $633.111

• Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los vehículos al momento de conducir, exceptuando si estos son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres, $633.111

• Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción o tenerla vencida, $337.627

• Conducir sin portar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito ordenado por la ley, $1.266.222 y el vehículo será inmovilizado.

• No acatar las señales de tránsito o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito, $633.111

Estas multas tienen como finalidad reducir los riesgos de accidentes y promover el respeto por las normas de tránsito y la vida.

El pago de los trámites y multas de tránsito podrá realizarse a través de las siguientes plataformas:

- En línea, a través del portal oficial del DATT: https://www.transitocartagena.gov.co o descargar los estados de cuenta para el pago en los bancos autorizados.

- En las oficinas del DATT ubicadas en las sedes de Manga y en Centro Comercial Ronda Real, de lunes a viernes en el horario de 8:00 am a 12:30m y de 2:00 pm a 4:30 p.m.

Con el objetivo de apoyar a los conductores con el pago de sus responsabilidades, se brindarán descuentos en las multas de tránsito. El beneficio aplica con un 50% si realizan el pago y el curso de educación vial correspondiente dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en que se les impuso la sanción, y del 25% si realiza el curso entre el día 6 al 20 hábil de haber sido sancionado por infringir una norma de tránsito.

El DATT invita a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las nuevas tarifas, los trámites y el pago de multas, consultando el portal web oficial https://www.transitocartagena.gov.co o contactando a través de las redes sociales oficiales.