¿Cuáles son las implicaciones de la imputación de cargos a Ricardo Roa por violación de topes?

La Fiscalía General de la Nación, radicó formalmente la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol. El proceso judicial se divide en dos líneas de investigación distintas que afectan al funcionario por hechos ocurridos tanto en su rol previo como gerente de campaña electoral, como por transacciones personales recientes.

Una de estas líneas es por su desempeño como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La Fiscalía busca procesarlo por el presunto delito de violación de los topes de financiación y la segunda línea es por la adquisición del apartamento 902, ubicado en el sector del Museo del Chicó, al norte de Bogotá. La Fiscalía investiga la compra de este inmueble por un valor de 1.800 millones de pesos, precio que estaría presuntamente subvalorado.

En entrevista con el Noticiero del Mediodía que dirige Juan Diego Alvira, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, habló de las implicaciones que trae esta imputación de cargos:

“Esto acarrea una serie de preocupaciones más grandes sobre Ecopetrol misma. Riesgos, por ejemplo, reputacionales, que le pueden implicar a la compañía mayores costos en su acceso al financiamiento, aparte de otros desafíos en materia de inversión, riesgos financieros que se derivarían de una preocupación justamente de esos mayores niveles de riesgo en la organización, pero es que no se nos olvide que esta compañía es una compañía listada en la Bolsa de Nueva York de los Estados Unidos. Entonces esto acarrea también un mayor escrutinio por parte de la SEC de los Estados Unidos, que es la comisión que investiga este tipo de circunstancias y puede dar lugar a mayores niveles de investigación”.

Permanencia de Ricardo Roa en Ecopetrol:

¿Ante este hecho, la permanencia de Ricardo Roa en Ecopetrol es viable?, ante esta pregunta José Manuel Restrepo indicó que la Junta debería tomar una revisión de fondo sobre la posibilidad de apartar del cargo al presidente de la compañía para que él haga su gestión de defensa como la debe hacer.

“Mezclar la imputación, el proceso mismo, con la gerencia de una compañía como esta, que está listada en la Bolsa de Nueva York, sí es muy complicado que se haga estando en el cargo, este es un tema reputacional” indicó Restrepo al Noticiero del Mediodía.

