Facilitan traslado de pacientes de zonas rurales de Santa Marta a clínicas de Riohacha y Valledupar

Luego la situación generada por el colapso del puente sobre el río Mendihuaca, como resultado del tránsito de un frente frío que generó intensas lluvias por más de 30 horas continuas y que afectó la conectividad vial de las comunidades rurales de la ciudad. La E.S.E. Alejandro Próspero Reverend, atendiendo directrices del Gobierno central, adoptó medidas especiales para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, priorizando la integridad y la vida de los usuarios y del personal asistencial.

Debido al cierre total del puente y en cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social, no está autorizado el traslado de pacientes en ambulancia desde el Centro de Salud de Guachaca hacia la ciudad de Santa Marta.

Como medida alternativa y para asegurar la continuidad en la atención de los casos que requieran mayor complejidad, se han dispuesto rutas seguras para el traslado de pacientes hacia instituciones hospitalarias en las ciudades de Riohacha y Valledupar.