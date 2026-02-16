Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 feb 2026 Actualizado 13:10

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Facilitan traslado de pacientes de zonas rurales de Santa Marta a clínicas de Riohacha y Valledupar

Esto luego del daño del puente a la altura de Mendihuaca por el paso del frente frío.

Facilitan traslado de pacientes de zonas rurales de Santa Marta a clínicas de Riohacha y Valledupar/ Alcaldía

Facilitan traslado de pacientes de zonas rurales de Santa Marta a clínicas de Riohacha y Valledupar/ Alcaldía

Santa Marta

Luego la situación generada por el colapso del puente sobre el río Mendihuaca, como resultado del tránsito de un frente frío que generó intensas lluvias por más de 30 horas continuas y que afectó la conectividad vial de las comunidades rurales de la ciudad. La E.S.E. Alejandro Próspero Reverend, atendiendo directrices del Gobierno central, adoptó medidas especiales para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, priorizando la integridad y la vida de los usuarios y del personal asistencial.

Debido al cierre total del puente y en cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social, no está autorizado el traslado de pacientes en ambulancia desde el Centro de Salud de Guachaca hacia la ciudad de Santa Marta.

Le puede interesar:

Continúa la entrega de ayudas humanitarias en barrios afectados por el frente frío en Santa Marta

Como medida alternativa y para asegurar la continuidad en la atención de los casos que requieran mayor complejidad, se han dispuesto rutas seguras para el traslado de pacientes hacia instituciones hospitalarias en las ciudades de Riohacha y Valledupar.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir