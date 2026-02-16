Continúa la entrega de ayudas humanitarias en barrios afectados por el frente frío en Santa Marta

Santa Marta

En medio de la jornada de celebración del Carnaval, autoridades del distrito llegaron hasta el barrio Las Malvinas, uno de los sectores más afectados por el reciente frente frío, para acompañar a la comunidad y entregar ayudas humanitarias a las familias damnificadas.

De acuerdo con el censo realizado, cerca de 500 familias resultaron afectadas por esta emergencia en el barrio Las Malvinas, uno de los sectores más afectados . En esta jornada, la administración distrital entregó ayudas humanitarias a 350 familias, consistentes en alimentos no perecederos, kits de aseo, colchonetas y más de 500 libras de comida para animales, como parte de la atención inmediata a la población vulnerable.

Durante la actividad, la comunidad también accedió a servicios institucionales de las secretarías de Salud, Mujer, Gobierno, Planeación con el Sisbén y el Dadsa.

Le puede interesar:

Falleció Silvia Elena Medina, presidenta de la Cámara de Comercio de Santa Marta

“Ya tenemos una ruta definida para iniciar las reubicaciones de las casas que afecta los puntos más críticos de la ronda hidráulica. Este no es un proceso de un día para otro, pero en los próximos días vamos a comenzar. Por eso, hago un llamado a la comunidad para que sea la primera vigilante y nos ayude a evitar nuevas construcciones en zonas de alto riesgo”, dijo el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo.

Es de recordar que, de acuerdo con la información consolidada en el PMU, hasta el momento se registran 3.026 familias damnificadas, tanto en la zona urbana como rural. Asimismo, se reportan 156 viviendas destruidas y 797 viviendas no habitables.