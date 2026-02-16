Estas son las alertas del Ideam por probabilidad de crecientes de varios ríos en Boyacá

Ideam recomienda especial atención en los municipios de Arcabuco, Chichinquirá, Chitaraque, Gámbita, Guachantivá, Moniquirá, Saboya, Saboyá, Santa Sofía y Villa de Leyva. / Cortesía

Boyacá

El Ideam advierte el incremento de la nubosidad y las precipitaciones en varias regiones del país lo que ha provocado que se incrementen los niveles de varios ríos y quebradas.

En los afluentes directos al río Magdalena en la zona media entre ríos Negro y Carare por lo que se advierte de probabilidad de crecientes súbitas especialmente en los ríos Guaguaqui y Ermitaño, y el caño Loco. Se recomienda especial atención en el municipio de Puerto Boyacá.

Así mismo en la cuenca del río Suárez donde se informa de la posibilidad de crecientes súbitas en el río Suárez y sus afluentes, como son los ríos Cane, Moniquirá, Jupal, Ubaza, Fativa, Chuquque, Cedaba y las quebradas La Honda, Favitera, La Vitoca, La Guayacana, Sogamoso Cuenca del río Suárez El Aserradero, La Negra y La Paramera.

Dice el Ideam que se recomienda especial atención a la altura de los municipios de Arcabuco, Chichinquirá, Chitaraque, Gámbita, Guachantivá, Moniquirá, Saboya, Saboyá, Santa Sofía y Villa de Leyva.

El instituto también menciona la probabilidad de crecientes súbitas en el río Chicamocha y sus aportantes, especialmente en las quebradas Bajira, Chiticuy, Guanare, La Aroma, La Leona, Nevado y Siberia; y en los ríos Minas, Salguera, Sotaquirá, Surba y Tuta. Se recomienda especial atención a la altura de los municipios de Belén, Betéitiva, Busbanza, Chiscas, Corrales, Duitama, Nobsa, Paipa, Paz de Río, Sogamoso, Tibasosa, Tópaga y Tunja.

El incremento de las lluvias ha generado también alertas por amenazas de deslizamientos de tierra en Moniquirá, Santa María, Buenavista, Duitama, Maripí, Muzo, Otanche, Paipa, Pauna, Puerto Boyacá, Quípama y, San Pablo De Borbur.